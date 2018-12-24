Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Mesele Özgürlük Meselesidir, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de mesele özgürlük meselesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de mesele özgürlük meselesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:25 Kaynak: AA
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