Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Mesele Özgürlük Meselesidir, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Mesele Özgürlük Meselesidir, Suriye'nin Toprak Bütünlüğü...

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de mesele özgürlük meselesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de mesele özgürlük meselesidir, Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:25 Kaynak: AA

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