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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabah daha güvenli mi uyanacağız?"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:14 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de ne işimiz var diyenlerle empati yapalım. Bugün son askerimize kadar Suriye'den çıktığımızı düşünelim. Yarın sabah daha güvenli mi uyanacağız?" - İSTANBUL
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