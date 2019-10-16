Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye'de) Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem" dedi.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, '(Suriye'de) Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye'de) Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem" dedi.

27 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Suriye'de) Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "( Suriye'de) Rejim- SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, SDG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:43 Kaynak: İHA
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