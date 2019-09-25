Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı...

42 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üstyapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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