Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çekileceği Alanlarda...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'de) Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin çekileceği alanlarda terörle mücadele sorumluluğunu devralmaya hazırdır.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:01 Kaynak: AA
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