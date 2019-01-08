Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı Yalanı En Alçak, Onursuz, En...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır."

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