Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı Yalanı En Alçak, Onursuz, En...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı Yalanı En Alçak, Onursuz, En...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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