Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri Hedef Aldığı Yalanı En Alçak, Onursuz, En...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de, Türkiye'nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: AA
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