Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye Sınırı Boyunca Bizim Tarafımızdan Oluşturulacak Güvenli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye Sınırı Boyunca Bizim Tarafımızdan Oluşturulacak Güvenli...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi (Trump) tarafından da ifade edildi ki, bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi (Trump) tarafından da ifade edildi ki, bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge, böyle bir hat."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Barack Obama, Türkiye, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak Giresunlular Kenevir Ekmek İstiyor

Trump'ın Skandal Sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan Sert Yanıt: Kimse Sokak Kabadayısı Diliyle Türkiye'yi Tehdit Edemez Öğrencinin Ders Notuyla İlgili Öğretim Görevlisi ile Bölüm Başkanının Arasındaki Tartışma, Trakya Üniversitesini Karıştırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 15:24:00. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye Sınırı Boyunca Bizim Tarafımızdan Oluşturulacak Güvenli...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]