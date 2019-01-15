Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye Sınırı Boyunca Bizim Tarafımızdan Oluşturulacak Güvenli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi (Trump) tarafından da ifade edildi ki, bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi (Trump) tarafından da ifade edildi ki, bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge, böyle bir hat."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

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