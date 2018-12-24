Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki Arapların Güvenliği ve Huzurunu Kendi Meselemiz Olarak...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki Arapların güvenliği ve huzurunu kendi meselemiz olarak görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki Arapların güvenliği ve huzurunu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Kürtlerin sorununu kendi meselemiz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız? Oradaki Arap kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için, Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü kendilerine iade için, yoksa terör örgütlerinin değil."
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:32 Kaynak: AA
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