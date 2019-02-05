Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Gelişmelere İlişkin, "Yaptırım Listesi Dahil, Hiçbir Tehdit Bizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Gelişmelere İlişkin, "Yaptırım Listesi Dahil, Hiçbir Tehdit Bizi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Gelişmelere İlişkin,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:23 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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