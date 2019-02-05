Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Gelişmelere İlişkin, "Yaptırım Listesi Dahil, Hiçbir Tehdit Bizi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki gelişmelere ilişkin, "Yaptırım listesi dahil, hiçbir tehdit bizi bu yoldan geri çeviremez." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:23 Kaynak: AA
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