Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin İdlib'de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar ve başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı, sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlanmıştır. Rusya tarafıyla, vardığımız anlaşmaya uygun şekilde bu gelişmeleri paylaşıyor ve tedbir alınmasını bekliyoruz."

Erdoğan: "( Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda karşılık vermekle kalmayacak, çok daha ağır mukabelede bulanacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki gözlem noktaları) Buralara yapılacak en küçük bir saldırıda...

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:33 Kaynak: AA
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