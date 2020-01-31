Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:06 Kaynak: AA
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