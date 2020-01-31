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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içindekiler kadar önemlidir, hayatidir, kritiktir."
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