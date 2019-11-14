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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki krize kalıcı çözüm için ABD ile mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz."
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