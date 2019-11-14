Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki krize kalıcı bir çözüm bulmak için Amerika ile olan mutabakatımıza bağlılığımızı sürdürüyoruz. Terör örgütlerine sempati besleyen birtakım çevrelerin dezenformasyonla ilişkilerimizi bozmaya çalıştığını görüyoruz." - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye hareket etti
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