Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'deki milyonlarca insanın feryadını 9 yıldır duymazdan gelen uluslararası toplum, bu suskunlugˆuyla en bu¨yu¨k darbeyi I·nsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde yer alan degˆerlere vurmus¸tur."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bana Nobel ödülü verilirse almam 12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti