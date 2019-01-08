Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki Terör Koridoru İçerisinde Yer Alanlar Gerekli Dersi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'deki Terör Koridoru İçerisinde Yer Alanlar Gerekli Dersi...

35 dakika önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:17 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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