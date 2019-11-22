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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Suriye'deki teröristler) Suriye'ye kaçmaya çalışıyorlar ama oraya kaçamayacaklar. Çünkü ona göre oralarda farklı stratejiler uyguluyoruz, oralarda farklı tedbirler aldık."
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