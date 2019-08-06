Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye) Gerektiğinde diyalogla gerektiğinde yumuşak güç unsurlarıyla gerektiğinde zorlayıcı diplomasi araçlarıyla gerektiğinde de fiili güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız."
Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:54 Kaynak: AA
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