Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir, buna...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir, buna da bilelim."
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:33 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye halkı, DEAŞ'ı getirecek kadar aklını peynir ekmekle yememiştir, buna da bilelim."
Erdoğan, Suriye'deki tutuklu DEAŞ'lılar için güvence verdi: Gereken neyse onu yapacağız YPG/PKK sivilleri hedef alıyor: 9 yaralı Suriye Milli Ordusu, operasyon öncesi namaz kıldı "Gel savaşma, sevişelim" diyen rapçi Ezhel, Twitter'da gündem oldu