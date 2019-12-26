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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye içinde terörden arındırdığımız toplam alanı 8 bin 200 kilometrekareye çıkardık."
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