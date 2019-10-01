Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650...

53 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizi uzadığı için, halen sınırlarımız içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirimizin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların tabii ki farkındayız. Türkiye'den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:34 Kaynak: AA
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