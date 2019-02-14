Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Krizine Siyasi Çözüm Umutları Daha Önce Hiç Bu Kadar Filizlenmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Krizine Siyasi Çözüm Umutları Daha Önce Hiç Bu Kadar Filizlenmemişti.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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