Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Krizine Siyasi Çözüm Umutları Daha Önce Hiç Bu Kadar Filizlenmemişti.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Suriye
krizine siyasi çözüm umutları daha önce hiç bu kadar filizlenmemişti. Denizi geçmişken şimdi derede boğulamayız."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA
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