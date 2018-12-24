Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini de Pkk/pyd'nin Zulmüne Terk Etmeyeceğiz"
1 saat önce
-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: AA
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