Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini de Pkk/pyd'nin Zulmüne Terk Etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini de Pkk/pyd'nin Zulmüne Terk Etmeyeceğiz"

1 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:32 Kaynak: AA

PKK, Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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