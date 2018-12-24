Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini Pkk/pyd Zulmüne Terk Etmeyeceğiz."
2 saat önce
IHAAW152706-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz.
IHAAW152706-SIY/24-12-2018
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Suriye
Kürtlerini PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz." 24.12.2018 15: 27: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:33 Kaynak: İHA
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