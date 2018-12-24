Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini Pkk/pyd Zulmüne Terk Etmeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini Pkk/pyd Zulmüne Terk Etmeyeceğiz."

2 saat önce

IHAAW152706-SIY/24-12-2018- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
IHAAW152706-SIY/24-12-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini PKK/PYD zulmüne terk etmeyeceğiz." 24.12.2018 15: 27: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:33 Kaynak: İHA

Politika
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