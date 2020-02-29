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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:50 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir."
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