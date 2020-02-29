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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" - İSTANBUL
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