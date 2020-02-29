Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünyanın en güçlü orduları sıralaması! Türkiye'ye kafa tutan Esed'in ordusu 50. sırada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 33 şehit verdiğimiz hain saldırıyla ilgili açıklama yapıyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı Son dakika: Erdoğan, Trump'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: Putin'in orada ne işi var?

Son Dakika Haberleri
11:42 Alişan: Neredeyse göçmenlere kurşun atacaklar!
09:35 Demet Akalın, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaşan Şeyma Subaşı'ya tepki gösterdi: El insaf
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 12:11:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera değildir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]