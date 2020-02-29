Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme...
6 saat önce
Salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:50 Kaynak: AA
Salondan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe ofiste düzenlenen İstanbul Milletvekilleri Buluşmasında konuştu.
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