Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Meselesindeki En Küçük Bir Yalpalamanın İleride Bize Nasıl Büyük...
50 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Suriye
meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA
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