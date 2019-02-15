Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Meselesindeki En Küçük Bir Yalpalamanın İleride Bize Nasıl Büyük...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Meselesindeki En Küçük Bir Yalpalamanın İleride Bize Nasıl Büyük...

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye meselesindeki en küçük bir yalpalamanın ileride bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:15 Kaynak: AA

Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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