Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz."
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