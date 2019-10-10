Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin birliği, beraberliği için attığımız adıma laf ediyorlar. Şöyle siz kenarda durun, biz yolumuza devam ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:20 Kaynak: AA
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