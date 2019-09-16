Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir"
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin istikbali için en büyük tehdit kaynağı PKK ve onun uzantısı olan YPG/PYD'dir"
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