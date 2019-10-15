Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."
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