Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye 'nin kuzeyi barış pınarlarıyla yeniden yeşerene, hedeflerimize ulaşıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

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