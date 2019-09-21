Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin kuzeyi ve kuzeydoğu, bu bölgedeki atılacak adımlar da inanıyorum ki terör örgütünün belini ciddi manada kıracaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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