Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası önceliğimizdir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası önceliğimizdir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye-Rusya Federasyonu-İran Üçlü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.
Erdoğan: " Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:04 Kaynak: AA
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