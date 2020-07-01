Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası önceliğimizdir" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Astana Formatında Türkiye- Rusya Federasyonu- İran Üçlü Video Konferans Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan: " Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazası, sahada sükunetin tesis edilmesi ve ihtilafa kalıcı çözüm önceliğimizdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Komşumuz Suriye'nin bir an önce huzur, güvenlik ve istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz.