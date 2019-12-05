Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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