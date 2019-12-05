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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:32 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'nin topraklarında gözümüz yok ama gözü olanlar lütfen terk etsinler."
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