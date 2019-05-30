Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:15 Kaynak: AA
, Suriye
rejiminin İdlib
'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.
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