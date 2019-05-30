Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan...
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan...

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan..., System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlara yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:15 Kaynak: AA
Suriye, Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıkladı "Kafa keserim" diyen Suriyeli sınır dışı edilecek MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı Son Dakika! Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 21:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]