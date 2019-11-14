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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırdan terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırdan terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz" "Vatanımızı ve bağımsızlığımızı koruma konusunda baş veririz ama asla boyun eğmeyiz" "4 Milyon Mülteciye ev sahipliği yapıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 03:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırdan terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"
"Vatanımızı ve bağımsızlığımızı koruma konusunda baş veririz ama asla boyun eğmeyiz"
"4 Milyon Mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok"
"DEAŞ ile mücadele adı altında kurulan tuzağı çok kısa sürede boşa çıkarttık"
WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.
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