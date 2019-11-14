Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırdan terör devleti kurulmasına asla izin vermeyeceğiz"

"Vatanımızı ve bağımsızlığımızı koruma konusunda baş veririz ama asla boyun eğmeyiz"

"4 Milyon Mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Bunun dünyada bir başka örneği yok"

"DEAŞ ile mücadele adı altında kurulan tuzağı çok kısa sürede boşa çıkarttık"

WASHİNGTON(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet Merkezi'nde Türk vatandaşlara açıklamalarda bulundu.