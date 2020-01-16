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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik."
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırına 825 kilometre güvenlik duvarı inşa ettik." - ANKARA
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