Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine Bulut cinayeti sonrası idam açıklaması: Benim kararım nettir Mardin'e kayyum atanan Yaman'ın, Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın "Türkiye'yi tehdit ediyor" dediği saldırılara ilişkin Rusya'dan açıklama: Anlaşma ihlal edilmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Çok yakında kara birliklerimiz girecek