Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye sınırlarımızı teröristlerden temizleme konusundaki kararlılığımızı artık hiç kimsenin test etmeye çalışmayacağını ümit ediyorum."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:04 Kaynak: AA
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