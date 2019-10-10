Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"
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