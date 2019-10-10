Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye toprakları üzerinde onlarca yabancı gücün adeta cirit attığı bir dönemde Türkiye'nin terör yapılanmasını engellemek için başlattığı bu harekata yönelik eleştirileri asla kabul etmiyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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