Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka...
15 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:20 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur."
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