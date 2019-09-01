Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka...

15 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler, ülkemiz için adeta bir beka meselesidir. Türkiye'nin bu meselelerin hiçbirini tribünden seyretme lüksü yoktur."

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:20 Kaynak: AA
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