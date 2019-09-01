Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka...

14 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz" -"Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Terörden ekonomiye dış politikadan iç siyasete savunmadan enerjiye kadar tarihimizin en kritik meseleleriyle yüzleşiyoruz"

- "Suriye ve Doğu Akdeniz'de yaşanan hadiseler ülkemizi için adeta beka meselesidir"

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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