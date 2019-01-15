Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi Kan ve Gözyaşı Gölüne Çeviren Nice Güçler Bölgede Cirit Atarken...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye'nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi kan ve gözyaşı gölüne çeviren nice güçler bölgede cirit atarken Türkiye'nin elleri kolları bağlı bir şekilde beklemesini isteyenler, aynı krizi bizim topraklarımıza da taşıma hesabı yapanlardır. Hiç kimseye böyle bir fırsatı vermedik, vermeyeceğiz."

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