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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır."
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