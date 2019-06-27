Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:33 Kaynak: AA
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