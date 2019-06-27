Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeli mülteciler) Pek çok Batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti. Ne evlatlarının minik cansız bedenlerine sarılan annelerin, babaların feryatları ne hapishanelerden yansıyan işkence görüntüleri ne de masum çocukların gözyaşları maalesef birilerini harekete geçirmeye yetmedi."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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