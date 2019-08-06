Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi" - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Suriyelilerden "Türkiye'deki en büyük endişeniz ne?" sorusuna çarpıcı yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin kuzeyine harekat açıklaması: Çok farklı bir aşama, çok yakında