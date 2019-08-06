Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi"
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriyeli sığınmacılarla ilgili ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi" - ANKARA Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
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