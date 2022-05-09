Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız" - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız"

09.05.2022 14:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz, muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensuplarıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kendileri arzu ettikleri zaman vatanlarına dönebilirler ama biz onları asla bu topraklardan kovmayız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Kapımız açık onlara, ev sahipliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız

YORUMLAR
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Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyeliler) Onları katillerin eline ve kucağına atmayacağız" - Son Dakika
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