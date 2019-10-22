Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ateşkesin bitmesine saatler kala Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye "ateşkesi uzatın" çağrısı
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: İncirlik'in kapısına kilit vur Erdoğan'dan 'Süre uzatılsın' diyen Macron'a tepki: Bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 12:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]