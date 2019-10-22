Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriyelilerin Güvenli Bölge'ye dönüşü) Vicdan ve vizyon sahibi tüm ülkelerden, milyonlarca Suriyelinin vatan hasretini bitirecek bu projeye destek olmalarını bekliyoruz"
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