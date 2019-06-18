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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜTLÜCE'DE

1 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜTLÜCE'DE, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşknalığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti. Erdoğan'ı İl Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve Ali İhsan Yavuz karşıladı.

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-Erdoğan'ın il başkanlığına gelişi
 


Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
İstanbul, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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