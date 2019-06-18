CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SÜTLÜCE'DE
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Haliç
Kongre Merkezi'ndeki programının ardından 23.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul
İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'a Cumhurbaşknalığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
eşlik etti. Erdoğan'ı İl Başkanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ak Parti Başkanvekili Numan Kurtulmuş
, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak
ve Ali İhsan Yavuz
karşıladı.
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-Erdoğan'ın il başkanlığına gelişi
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