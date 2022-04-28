Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

28.04.2022 17:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan'da resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'a gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un davetine icabetle 28-29 Nisan'da resmi ziyarette bulunacağı Suudi Arabistan'a gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan "TRK" uçağıyla saat 17.00'de Cidde'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti

YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye bu yıl hac konusunda 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacak. Umre için herhangi bir rakam söz konusu değil'

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika


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