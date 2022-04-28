Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

28.04.2022 21:42

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

CİDDE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde eşi Emine Erdoğan ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.

Karşılamada ayrıca, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Şeyma Nur Ulusoy, İİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker, Cidde Başkonsolosu Mete Zaimoğlu, Genelkurmay Başkanlığı Silahlı Kuvvetler ve Hava Ataşesi Ali Nadi Ünal, Cidde Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Hıfzı Oğuz Korkmaz, Cidde Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Yunus Acar yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'a hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2)

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da - Son Dakika


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