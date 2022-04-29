Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

29.04.2022 22:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 22.40'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 22.40'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Yönetimi Direktörü Prens Bedir bin Sultan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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